В Москве возбудили дело об истязании ребенка в детском саду

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ возбудили в Москве по факту жестокого обращения с ребенком в частном детском саду на западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе московской прокуратуры.

Фигурантом дела стала замдиректора детсада. "В отношении 32-летней женщины - заместителя директора учреждения - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел в детском саду на Гвардейской улице, где 28 января ребенок получил телесные повреждения, к нему применялись жестокие методы воспитания. В ходе прокурорской проверки из медицинского учреждения получены сведения о наличии у несовершеннолетнего телесных повреждений. Прокуроры установили факты жестокого обращения и применения недопустимых методов воспитательного воздействия к детям.