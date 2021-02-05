В Дагестане арестовали и.о. гендиректора регионального оператора по обращению с отходами

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора ООО УК "Лидер" Мурад Гаджимагомедов арестован в Дагестане на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

В четверг на два месяца арестовали бывшего генеральный директор ООО УК "Лидер" Дмитрия Зуева.

"Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы от 5 февраля 2021 года избрана мера пресечения и.о. гендиректора ООО УК "Лидер" Гаджимагомедову М. Г., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 2 апреля 2021 года включительно", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что возбуждено уголовное дело в отношении Зуева и Гаджимагомедова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

По данным следствия, с января по декабрь прошлого года Зуев и Гаджимагомедов совместно с другими неустановленными лицами организовали незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей. Путем обмана и неисполнения условий соглашений, заключенных с региональным министерством природных ресурсов и экологии, подозреваемые присвоили денежные средства в общей сумме более 235 млн рублей.