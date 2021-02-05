В Петербурге задержали соучастника банды из граждан КНР по делу о похищении людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Соучастника банды из Санкт-Петербурга, в которую входили граждане Китая, в том числе действующий адвокат, задержали в городе по делу о похищении ими людей и разбое, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Задержан соучастник обвиняемых, также гражданин КНР, которому в ближайшее время будет предъявлено обвинение, избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что все фигуранты дела могут быть причастны к другим преступлениям в отношении своих соотечественников. Данная информация проверяется.

В конце января в городском главке МВД сообщали, что при поддержке подразделений Росгвардии в Петербурге были задержаны пять граждан из Азии, в том числе действующий адвокат, по делу о похищении трех иностранных студентов осенью 2020 года. Тогда, как считают следователи, они насильно увезли студентов в ресторан восточной кухни, напоили их алкоголем, избили и требовали возврата несуществующего долга более чем в 1 млн рублей. В самом ресторане похитители устроили погром.

Причиной похищения, как считают следователи, стало то, что студенты, работающие также в сфере туристического бизнеса, не привели приехавших в Петербург иностранцев в "нужную" точку общепита, тем самым лишив злоумышленников прибыли.

Адвокат Балтийской коллегии адвокатов Хуэй Ван позже был отправлен по решению суда в СИЗО. Остальные задержанные, как уточнили в СК, также были заключены под стражу.