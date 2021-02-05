В Перми арестовали мужчину, убившего беременную жену и ее отца

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Перми арестовал мужчину, который убил беременную супругу и ее отца. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю.

"26-летнему жителю Дзержинского района города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми. По данным следствия, обвиняемый во время конфликта между ним и его 21-летней супругой нанес ей ножом смертельные ранения. После этого он позвонил отцу убитой и договорился встретиться с ним возле дома. Во время встречи мужчина нанес 48-летнему потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот умер на месте.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый дал признательные показания, детально сообщив во время допроса обстоятельства совершенного им преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте", - уточнили в СК.

У женщины остались два ребенка, их поместили в медицинское учреждение. С родственниками работают специалисты органов опеки и попечительства.