Обвиняемого в посредничестве во взятке замначальника отдела полиции арестовали в Уфе

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Кировский суд Уфы арестовал на два месяца заместителя начальника отдела полиции Андрея Теплова, подозреваемого в посредничестве во взятке в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в пятницу.

"Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Андрея Теплова. Заместитель начальника отдела МВД по Уфимскому району Республики Башкортостан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в деле фигурирует два человека - 58-летний житель Уфы и 34-летний сотрудник МВД. Первый подозреваемый, узнав о проблемах с законом знакомого предпринимателя, за 12,5 млн рублей обещал прекратить его уголовное преследование по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. Бизнесмен передал ему деньги, которые подельники якобы должны были передать должностным лицам правоохранительных органов. Оба подозреваемых задержаны.