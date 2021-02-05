Житель Вологды в суде выдавал себя за брата, обвиняемого в пьяном вождении

ВОЛОГДА, 5 февраля. /ТАСС/. Вологодский городской суд объявил в розыск 37-летнего подсудимого Ибрагима Мухарамова, за которого выдавал себя в суде его брат. Мухарамова приговорили к шести месяцам строгого режима за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"На период судебного разбирательства Мухарамову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В процессе рассмотрения уголовного дела подсудимый участвовал, а на оглашение приговора не явился. Брат Мухарамова предпринял попытку выдать себя за подсудимого, переодевшись в его одежду и закрыв лицо маской. Однако после оглашения приговора он указал, что не является подсудимым. В связи с тем, что Мухарамову было назначено реальное наказание, а он не явился, то он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении суда.

Вологодский городской суд признал Мухарамова виновным по ст. 264.1 УК РФ (повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения). Ему назначили шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на три года.