Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре из-за ухудшения самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Екатеринбург - Симферополь, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург - Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту г. Краснодара", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь. Позднее самочувствие пассажира улучшилось и женщина продолжила полет. Самолет продолжил выполнение рейса спустя 1 час 20 мин.