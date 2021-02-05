Суд приговорил организатора финансирования ИГ к 17 годам колонии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил организатора финансирования запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Алима Бегиева к 17 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Бегиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.

Бегиев состоял в рядах запрещенной террористической организации. В 2015 году вернулся в Россию и стал искать тех, кто желает оказать материальную помощь активным участникам "Исламского государства". "В одном из приложений он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 человек", - сообщила Иванова.

Бегиев вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. "С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать эту организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - сообщила представитель ГСУ.

В рамках расследования дела были проведены многочисленные обыски на территории Москвы, Московской области, республик Дагестан и Кабардино-Балкарии, были задержаны 15 человек, 12 из них ранее были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы вплоть до 12 лет, еще один находится в розыске.