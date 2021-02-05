Полиция задержала петербуржцев, подозреваемых в краже из новгородского монастыря

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Более 400 тыс. рублей похитили двое жителей Санкт-Петербурга из новгородского Свято-Юрьева мужского монастыря. Злоумышленники были задержаны полицией. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области задержали подозреваемых в краже из Свято-Юрьева мужского монастыря. Фигурантами по уголовному делу проходят ранее судимые 47-летний и 50-летний жители Санкт-Петербурга. Ими было похищено более 400 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что в ночь на 30 июля 2020 года злоумышленники с помощью арматурных ножниц срезали решетку на оконном проеме и проникли в обитель. Из сейфа, находившегося в одном из помещений, они похитили деньги, после чего скрылись на автомобиле. Фигуранты тщательно планировали преступление и ранее посетили монастырь в качестве туристов, чтобы изучить систему охраны и видеонаблюдения.

Задержать преступников удалось в рамках реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Один из них был задержан на территории Санкт-Петербурга, другой - в Псковской области.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ - "Кража". Полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.