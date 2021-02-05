В СПЧ сообщили, что на незаконных акциях 23 и 31 января травмы получили 19 граждан

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 граждан получили травмы на незаконных акциях, прошедших в РФ 23 и 31 января, также зафиксированы 22 факта насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованном в пятницу на его сайте.

"По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - указывается в документе.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января, а 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре столицы и устроили несанкционированные митинги. Правоохранители во всех случаях предупреждали, что акции незаконны. Только в ходе акции в Москве 23 января были задержаны почти 2 тыс. человек.