В Мордовии арестовали мужчину, расстрелявшего двух человек из охотничьего ружья

ТАСС, 5 февраля. Суд в Мордовии арестовал жителя республики, выстрелившего из охотничьего ружья в двух мужчин, один из которых умер. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 38-летнему обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц)", - сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, днем 3 февраля домой к подозреваемому приехали два мужчины, они высказали ему претензии по поводу некачественной, по их мнению, расчистки территории. Задержанный на допросе пояснил, что мужчины угрожали ему и его дочери, а также нанесли ему телесные повреждения, после чего сели в автомобиль УАЗ. Подозреваемый вышел следом за ними и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по сидевшим в машине мужчинам. В результате один из них умер на месте, а второй находится в реанимации.