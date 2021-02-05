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В Самаре возбудили уголовное дело после отравления ребенка угарным газом

Дело возбудили в отношении должностных лиц ООО "ГК Феникс". По версии прокуратуры, сотрудники компании ненадлежащим образом обслуживали вентиляционные каналы и дымоходы в доме, где произошел инцидент

САМАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с выполнением работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении самарской компании после отравления угарным газом пятимесячного ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), в отношении должностных лиц ООО "ГК Феникс", - говорится в сообщении.

По данным проведенной проверки, ночью 30 ноября 2020 года в одной из квартир на улице Ново-Садовой в Самаре произошло отравление угарным газом. В больницу госпитализировали пятимесячного ребенка, его мама отказалась от медицинской помощи.

Проверка прокуратуры показала, что причиной происшествия стала ненадлежащая проверка дымоходов и вентиляционных каналов сотрудниками ООО "ГК Феникс". Организация оказывала услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в домах, которые находятся в управлении многоквартирных домов, находящихся в управлении компании "ПЖРТ Октябрьского района".

Ранее "ГК Феникс" проводила проверки эксплуатации дымоходов, однако замечаний или нарушений не устанавливала, отметили в прокуратуре. Расследование уголовного дело находится на контроле прокуратуры района.

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