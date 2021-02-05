Новейший Ил-114-300 вынужденно сел в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вынужденная посадка самолета Ил-114-300 в Жуковском в пятницу вызвана некорректной работой одного из агрегатов, который не относится к силовой установке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Причина вынужденной посадки Ил-114-300 во время испытательного полета - нештатная работа воздушно-масляного теплообменника (самолетный агрегат). Претензий к работе силовой установки и двигателя нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил вынужденную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. "В ходе испытательного полета Ил-114-300 в Жуковском сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку. Посадка прошла штатно", - сообщили в ОАК.

Гражданский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил первый полет в подмосковном Жуковском 16 декабря 2020 года. В ходе полета были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем. На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01.

Ил-114-300 - разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Серийные поставки новой версии самолета запланированы на 2023 год, всего до 2030 года планируется поставить 100 таких машин.