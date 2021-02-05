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В Воронеже арестовали подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

По данным следствия, задержанный признал свою вину

ВОРОНЕЖ, 5 февраля. /ТАСС/. В Воронеже суд арестовал 29-летнего жителя Липецкой области. Мужчина подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель Следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

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"Только что закончилось заседание, мужчину взяли под стражу до 30 марта", -сказала Бовт.

Ранее сообщалось, что 30 января возбудили уголовное дело из-за изнасилования и совершения сексуального насилия в отношение 10-летней девочки в микрорайоне Шилово в Воронеже.

В четверг 4 февраля следователи задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, его ранее судили за аналогичные преступления. По данным следствия, задержанный дал признательные показания.

В ходе расследования уголовного дела провели экспертизу, установившую совпадение генетических образцов подозреваемого со следами биологического происхождения на одежде потерпевшей.

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