В Ингушетии возбудили еще одно дело на обвиняемых в хранении сильнодействующих веществ

МАГАС, 5 февраля. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали обвиняемых в создании организованной группы, которая занималась сбытом сильнодействующих веществ, также в ходе обысков была изъята крупная партия оружия. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе обысков по местам проживания и в автомобилях некоторых участников группы обнаружено и изъято большое количество боеприпасов, в том числе патроны калибра 7,62 и 5,45 мм, а также гранаты различных модификаций. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов")", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следственные органы продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное ранее по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере"). Оба уголовных дела соединены в одно производство, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

По данным следствия, в 2020 году жители республики создали устойчивую организованную группу для систематического сбыта сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов. В ходе проведенных осмотров и обысков была изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн рублей. Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.