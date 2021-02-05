Против депутата Янкаускаса возбудили дело о нарушении саннорм на акции в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Илья Уткин.

"Пока Янкаускас находится под административным арестом, но в понедельник, 8 февраля, с ним проведут следственные действия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемических правил"), - сказал адвокат.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.