В России в 2020 году на 5% сократилось число погибших в ДТП

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП в России в минувшем году сократилось на 5%. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД РФ после совещания по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за 2020 год, которое провел в режиме видеоконференции первый замминистра Александр Горовой.

"Общие усилия позволили сохранить положительные тенденции в состоянии безопасности дорожного движения. Уменьшились основные показатели аварийности, а самое главное - по предварительным данным, за прошедший год более чем на 5% сократилось число погибших в ДТП, то есть удалось сохранить более 900 жизней участников движения", - сказали в пресс-центре.

При этом, как отметил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, который также принял участие в совещании, сохраняется ряд основных проблем, существенно влияющих на картину аварийности. По его словам, в частности, речь идет о смертности, связанной с наездами на пешеходов, управлением автомобилем с признаками опьянения, а также с выездом на встречную полосу. На профилактике этих факторов будет сконцентрирована работа правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Горовой отметил, что 2020 год из-за осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки стал серьезным испытанием для населения и органов государственной власти. Но благодаря совместным усилиям удалось сохранить и углубить межведомственное взаимодействия по ключевым позициям в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как на национальном, так и на международном уровнях. Первый замглавы МВД подчеркнул, что за прошедшие 10 лет в России проделан большой объем работы, обеспечена позитивная динамика состояния безопасности дорожного движения. За этот период, как отметил Горовой, заметно сократились основные показатели аварийности. "По предварительным данным, более чем на треть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов", - пояснили в МВД.

В РФ на сегодняшний день в основе работы по снижению смертности на дорогах лежат мероприятия федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные дороги".