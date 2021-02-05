Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП, этапирован в Москву для участия в следственных действиях. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в УФСИН по Белгородской области.

"В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов М. О. был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях", - сообщили в ведомстве.

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. В свою очередь председатель ОНК Наталья Сокольская сообщила ТАСС, что 3 февраля встречалась с Ефремовым в колонии, никаких жалоб на содержание у него не было.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

В новость были внесены изменения (20:31 мск) - передается с уточнением в цитате в связи с корректировкой информации со стороны пресс-службы УФСИН.