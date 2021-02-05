СК заявил о завершении следствия по делу Фургала

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет уведомил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о завершении всех следственных действиях в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Как отметил ТАСС один из его адвокатов Михаил Карапетян, экс-губернатор и защита приступят к ознакомлению с материалами дела в понедельник.

"Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", - сказал защитник.

По его словам, следствие рассчитывает, что все участники, в том числе и адвокаты, будут ознакомлены с делом до конца апреля.