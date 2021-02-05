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Дело в отношении Сергея Фургала
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СК заявил о завершении следствия по делу Фургала

По словам адвоката Михаила Карапетяна, следствие рассчитывает, что все участники будут ознакомлены с делом до конца апреля
Сергей Фургал (в центре) Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал (в центре)
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет уведомил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о завершении всех следственных действиях в рамках уголовного дела об организации убийств предпринимателей. Как отметил ТАСС один из его адвокатов Михаил Карапетян, экс-губернатор и защита приступят к ознакомлению с материалами дела в понедельник.

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"Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", - сказал защитник.

По его словам, следствие рассчитывает, что все участники, в том числе и адвокаты, будут ознакомлены с делом до конца апреля.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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