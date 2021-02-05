В Ростовской области спасли четырех рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудник МЧС Ростовской области спас четырех рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Цимлянском районе Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Четверо рыбаков вышли на лед в Заливе Цимлянского водохранилища и оказались оторваны от берега. Льдина дрейфовала на расстоянии 50 м от берега. Инспектор Волгодонского участка ГИМС МЧС Ростовской области Андрей Шишков на лодке добрался до рыбаков, забрал их на борт и доставил на берег", - сказали в пресс-службе.

Ранее помощь пытались оказать местные жители. Звонок на номер 112 поступил в 17:45 мск от самих рыбаков. Со слов мужчин, лед был достаточно прочный, льдина довольно больших размеров - 100 на 100 м.