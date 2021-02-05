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ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник: Ефремова этапировали для следственных действий по делу о лжесвидетельствовании

По данным собеседника ТАСС, актер проходит по делу как свидетель
Михаил Ефремов Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде по делу о ДТП", - сказал собеседник агентства. По данным источника, он проходит по делу как свидетель.

Ранее УФСИН по Белгородской области сообщило, что 4 февраля Ефремова этапировали в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он работает в швейном цехе.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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