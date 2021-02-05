Во Владикавказе возбудили три уголовных дела в отношении директора подрядной организации

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Директор подрядной организации во Владикавказе подозревается в мошенничестве на 9,2 млн рублей при строительстве спортивного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.

"В отношении 39-летнего директора общества с ограниченной ответственностью "Вектор" возбуждено три уголовных дела, которые соединены в одно производство. Он подозревается в мошенничеств в особо крупном размере", - говорился в сообщении.

По версии следствия, 20 июля 2020 года между государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства РСО - Алания" и обществом с ограниченной ответственностью "Вектор" был заключен госконтракт на сумму более 150 млн рублей на выполнение работ по строительству тренировочного центра подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе. В установленный срок подрядная организация не выполнила работы, предусмотренные контрактом, но подозреваемый составил и предоставил в ГКУ "УКС РСО - Алания" заведомо подложные документы о выполнении работ. На основании указанных документов на расчетный счет строительной организации были незаконно перечислены денежные средства на сумму более 9,2 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.