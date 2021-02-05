На нефтезаводе в Уфе загорелась установка из-за разгерметизации трубопровода

ТАСС, 5 февраля. Пожар произошел на установке нефтезавода в Уфе из-за разгерметизации трубопровода. По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет, об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

"Сегодня в 21:10 (мск) в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе на ул. Ульяновых, 74. Предварительно, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок происходит факельное горение. Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сообщили в пресс-службе МЧС.

На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт. В тушении пожара участвуют 24 человека и задействовано семь единиц техники. Силы и средства работают по второму рангу пожара.

Разгерметизация трубопровода произошла на "Башнефть-УНПЗ", который является филиалом акционерной нефтяной компании "Башнефть".