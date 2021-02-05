На нефтезаводе в Уфе полностью потушили пожар

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар на НПЗ в Уфе полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"Полная ликвидация пожара - в 22:46 мск", - сообщили в ведомстве.

По данным компании "Башнефть", которой принадлежит завод, разгерметизированный трубопровод находится в стороне от основного оборудования. В результате инцидента угроза населению отсутствует, на месте ведется постоянный экологический мониторинг.

Сообщение о ЧП поступило в 21:10 мск, пожар и факельное горение возникло на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм.

Предварительно, пострадавших нет, на тушение было подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Силы и средства работали по второму рангу пожара. Персоналом объекта трубопровод перекрыт.