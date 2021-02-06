Борт Москва - Астрахань вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Шереметьево в Астрахань, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Датчик неисправности передней стойки шасси сработал в вылетевшем в 22:48 мск из Шереметьево в Астрахань самолете. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Вернувшись, самолет сделал три круга, после чего совершил посадку в штатном режиме. Всего в полете воздушное судно находилось около часа.