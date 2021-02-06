{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Борт Москва - Астрахань вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности

Самолет совершил посадку в штатном режиме, сообщил источник ТАСС в авиационных кругах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Шереметьево в Астрахань, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Датчик неисправности передней стойки шасси сработал в вылетевшем в 22:48 мск из Шереметьево в Астрахань самолете. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

Вернувшись, самолет сделал три круга, после чего совершил посадку в штатном режиме. Всего в полете воздушное судно находилось около часа.

Теги
РоссияАстраханская область
В Подмосковье загорелся ангар
Площадь пожара составляет около 970 кв. м
Читать полностью