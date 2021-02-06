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Вестибюль станции метро "Алма-Атинская" закрыли из-за угрозы самоубийства пассажира

На месте работают сотрудники полиции и бригада психологической помощи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мужчина угрожает покончить с собой возле касс на станции метро "Алма-Атинская" в Москве, вестибюль закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 07:35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой", - говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пассажирам рекомендовали пользоваться другим вестибюлем.

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