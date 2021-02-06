{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала гражданина Кубы, избившего соотечественника в баре в центре Москвы

Мужчина находится под подпиской о невыезде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали гражданина Кубы, который избил соотечественника в баре в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в конце ноября 2020 года в баре в Большом Черкасском переулке, дом 15/17, неизвестный подошел к гражданину Кубы и избил его. Мужчина был доставлен в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова с ушибами мягких тканей головы и переломом ребра со смещением. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

"5 февраля в ходе проведения оперативно-разыскной работы сотрудниками полиции была установлена причастность к данному преступлению 31-летнего гражданина Кубы, он был задержан", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Теги
Россия
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Зеленограде
Площадь возгорания составила 4 кв. м
Читать полностью