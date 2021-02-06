В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

"5 февраля в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района Дагестана, сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, члены ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

"В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.