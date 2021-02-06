Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске, где погибли четыре человека

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемые арестованы на два месяца. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причина пожара выясняется.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы, состоявшее из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами. По факту пожара возбуждено два уголовных дела.