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Два человека погибли при пожаре в десятиэтажном жилом доме в Новой Москве

В результате ЧП также пострадали 12 человек
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двое погибли и 12 человек пострадали при пожаре в квартире и на балконе жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек, из них два человека погибли. Все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о двух погибших, также, по его словам, в здании загорелись балконы с 1-го по 9-й этажи. В пресс-службе МЧС эту информацию подтвердили, но не уточнили количество охваченных огнем балконов. Пожар произошел по адресу: поселок Мосрентген, дом 31.

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