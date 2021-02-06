Власти Кандалакши в Мурманской области ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели на территории муниципального образования Кандалакша Мурманской области после пожара в многоквартирном жилом доме, пострадавшим оказывается помощь, сообщил ТАСС в субботу глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов.

Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в Кандалакше на улице Спекова произошел утром 6 февраля. Горели два подъезда и кровля на общей площади 1 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда. Из огня были спасены два человека, еще 15 эвакуированы, один человек погиб.

"Сгорело два подъезда многоквартирного дома, в которых располагалось 13 квартир, в них прописано было 23 человека, из которых 10 - дети. Один человек погиб, других пострадавших нет, никто не обратился за медицинской помощью. Проведено заседание штаба, введен режим локальной чрезвычайной ситуации, принято решение о выделении средств для помощи пока по одному МРОТ - это около 30 тыс. рублей на одного человека - из резервных фондов города и района, принято решение об обеспечении продуктовыми наборами", - сказал Павлов.

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос с жильем и уточняются списки пострадавших. "Пять свободных квартир из служебного фонда администрации будут переведены в маневренный фонд и предоставлены для проживания погорельцам. Кроме того, выделен номер для временного проживания в гостинице, и еще одна жительница Кандалакши предоставила на время свою однокомнатную квартиру, так что вопрос с жильем для большинства пострадавших сегодня будет решен", - уточнил глава района.

По словам Павлова, уже установлены контакты с людьми, которые проживали в семи сгоревших квартирах из 13, одна квартира принадлежала погибшему, контакты жителей еще пяти квартир устанавливаются. "Мы объявили, что пострадавшие могут обращаться на телефон ЕДДС для того, чтобы выйти на связь со штабом. Кроме того, обратимся в правительство Мурманской области с просьбой выделить помощь из резервного фонда пострадавшим и по вопросу обеспечения их жильем", - добавил Павлов.

В кандалакшском Центре "Гармония", где располагается волонтерский штаб, организован сбор вещей для пострадавших, параллельно решается вопрос об открытии специального счета для перечисления средств, администрация также готова оказать помощь в восстановлении сгоревших документов. "Многие кандалакшане уже откликнулись на эту беду, предлагают свою помощь, приносят вещи. В самое ближайшее время будет открыт специальный расчетный счет, чтобы наши земляки могли туда переводить деньги на помощь погорельцам. Люди уже звонят мне и пишут в социальных сетях с готовностью оказать помощь", - сказал Павлов.