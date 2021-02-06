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Уголовное дело возбудили после пожара в доме в Новой Москве

В результате ЧП погибли два ребенка
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два ребенка погибли в результате пожара в многоэтажном доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия", - сказала Иванова.

В субботу днем в доме 31 в поселке Мосрентген произошел пожар - горели квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этажи.

В результате пострадали 12 человек и двое погибли. Все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи. В ходе работ по ликвидации пожара спасены пять человек.

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