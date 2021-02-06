Взрослый и двое детей погибли при пожаре в Новой Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Взрослый и двое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, пострадали 14 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пострадали 17 человек, из них погибли три человека: взрослый и двое детей", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшие и погибшие надышались дымом. "По предварительным данным, погибшие и пострадавшие при пожаре отравились продуктами горения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли трое детей. "По уточненным данным, одного из погибших взрослых приняли сразу за подростка. Всего погибли двое детей", - подчеркнул источник.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ТАСС также сообщили о том, что для госпитализации пострадавших в результате ЧП вылетели два санитарных вертолета. В данный момент они доставили в медучреждения двух взрослых и двух детей.

"С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших - мужчину и женщину, а также двух детей. На борту всех пациентов сопровождали авиамедицинские бригады, которые поддерживали и контролировали их состояние. Сейчас пострадавшие находятся на территории специализированных лечебных учреждений столицы", - сообщили в департаменте.

О погибших

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что погибшие в результате пожара дети находились дома одни.

"По предварительной информации, взрослых дома не было. Когда начался пожар, дым пошел на верхние этажи. Дети вышли на лестничную площадку, но там уже было очень сильное задымление. Их нашли еще живыми, вынесли на улицу и передали врачам. Но несмотря на все усилия медиков, они умерли в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что третьим погибшим оказался родственник хозяев квартиры, в которой начался пожар. Его тело обнаружили уже после ликвидации возгорания. Ранее предполагалось, что в горевшей квартире никого не было. Еще 14 пострадавших - жильцы квартир на верхних этажах. По предварительным данным, все они надышались дымом.

В субботу днем в доме 31 в поселке Мосрентген произошел пожар - горели квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этажи. Пожар ликвидирован.

В новость внесены изменения (17:53 мск) - добавлены подробности в 7-9 абзацах.