В Петербурге проводят обыски по делу о блокировании дорог в ходе несанкционированной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению, которое было возбуждено после несанкционированной акции в центре города 23 января. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня утром полиция возобновила серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению, возбужденному после несанкционированного мероприятия в центре города 23 января. Следственные действия прошли по 30 адресам в Санкт-Петербурге", - сказали в главке.

Отмечается, что обыски проводятся с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования. "На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления также сообщили, что в субботу в результате обысков по ранее возбужденному уголовному делу по статье 267 УК РФ у 21-летнего гражданина изъята форма сотрудника полиции. "Правоохранители устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры после проведения несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга 23 января. Следователи считают, что в ходе несанкционированного мероприятия неизвестные граждане препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре Петербурга. В частности, они выходили на проезжую часть Малой Морской улицы, водители вынуждены были применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов.

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