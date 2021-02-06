Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в жилом доме в Новой Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Неисправность электропроводки рассматривается в качестве версии возникновения пожара в жилом доме в Новой Москве, где погибли три человека, в том числе два ребенка. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", - сказала она.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной пожара стало короткое замыкание. "В момент возникновения возгорания в самой квартире, где начался пожар, никого не было. Предварительно, он возник из-за короткого замыкания", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что причиной такого большого количества погибших и пострадавших стало позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану.

В результате пожара в поселке Мосрентген, по данным МЧС, погибли три человека, среди которых двое детей, еще 14 пострадали. Все они получили отравление продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").