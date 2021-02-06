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В Шереметьево задержали пассажирку, пошутившую о бомбе в своем багаже

Взрывных устройств в вещах женщины не обнаружили

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая при регистрации на рейс пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас проводится доследственная проверка.

Вещи женщины были проверены, взрывных устройств там не обнаружили.

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