В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Сербия выдала бывшего топ-менеджера банка "Евростандарт"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сербия выдала России бывшего и.о. заместителя председателя правления банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, обвиняемую в хищении мошенническим путем $5 млн. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи и.о. заместителя председателя правления КБ "Евростандарт", обеспечила заключение банкнотной сделки с "Глобэксбанком" на покупку $5 млн. "При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами", - сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО "Глобэксбанк" были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО "Глобэксбанк" для передачи банку, соучастники Гнездич похитили.

Гнездич скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.