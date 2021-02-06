Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще трое пострадали в ДТП в Свердловской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"ДТП в Свердловской области произошло сегодня вечером, в результате пять человек погибли, еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу: врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося", - сказал Горелых.

По словам Горелых, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОВД Нижних Сергов в 19:23 по местному времени (17:23 мск). По предварительным данным, на трассе Нижние Серги - Михайловск - Арти столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2110 и Scoda.