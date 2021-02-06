Источник: экс-главу дагестанского села убили в отделе полиции Махачкалы

ТАСС, 6 февраля. Бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в отделе полиции в Махачкале убит экс-глава села Новокули Новолакского района республики. Обстоятельства случившегося пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

Информацию об инциденте подтвердил ТАСС другой источник в правоохранительных структурах республики.

"Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался", - сообщил источник. По предварительным данным, подозреваемый - сотрудник одной из силовых структур, добавил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В новость внесены изменения (23:05 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.