Начальник управления Росгвардии прибыл на место ЧП в Махачкале, где убит экс-глава села

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава управления Росгвардии Магомед Баачилов прибыл на место происшествия в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщал ТАСС, что экс-глава дагестанского села Новокули убит в одном из отделов полиции в Махачкале. Подозреваемый задержан.

"Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на месте происшествия находится начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан, Герой России, генерал-майор полиции Магомед Баачилов. Также на месте находятся необходимые силы для охраны общественного порядка", - сообщили в пресс-службе.