В МВД Дагестана назвали причину убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, сообщается в Instagram МВД Дагестана.

По данным МВД, жители Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией". "На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, - сообщили в МВД. - На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана".

Ранее в пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщали, что на место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.