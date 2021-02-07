В Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов

ТАСС, 7 февраля. Шестнадцать вагонов грузового поезда в Забайкалье сошли с рельсов, пострадавших нет, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщила в воскресенье пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"6 февраля 2021 года в 23:56 [мск] на станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 16 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по станции временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, сход вагонов в Забайкалье приведет к задержке четырех пассажирских поездов.

"Ожидается задержка четырех пассажирских поездов: № 061Э Владивосток - Москва, № 391 Благовещенск - Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что в результате инцидента нарушен габарит четного и нечетного пути, повреждена электроопора, а также 150 м четного и 70 м нечетного пути.

Пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила, что, по уточненным данным, с путей сошло 17 вагонов, в связи с этим также отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово - Ксеньевская.