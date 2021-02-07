В московской полиции предупредили о росте числа мошеннических ресурсов с авиабилетами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московская полиция предупредила о всплеске создания мошеннических и фишинговых ресурсов, связанных с продажей авиабилетов. В пресс-службе столичной полиции ТАСС также рассказали, как не стать жертвами мошенников.

"Популярность покупок авиабилетов онлайн ежедневно растет, и тем самым привлекает к себе мошенников. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов", - сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то что каждый день блокируются десятки поддельных сайтов, на их месте появляются новые. Дизайн таких ресурсов может быть точь-в-точь как у известных компаний, отметили в ведомстве. Чтобы не стать жертвой мошенников, в полиции призвали не покупать билеты по фантастически низким ценам. "Очень много "выгодных предложений" выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, должно насторожить, если среди вариантов платежа отсутствует оплата кредитной картой. Как правило, мошенники предлагают заплатить за перелет электронными деньгами или прямым переводом на карту, тем самым предпочитая не связываться с банками, поскольку в таком случае их легче будет поймать.

Полицейские рекомендуют внимательно проверять сайты туристических компаний прежде, чем делать какие-либо покупки. "Лучше обращаться в широко известные авиакомпании, а надежнее всего приобретать билеты в авиакассах", - добавили в московской полиции.