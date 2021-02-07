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В ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

Полиция проводит проверку

ТАСС, 7 февраля. Четыре человека погибли в результате ДТП в районе поселка Листвянка в Иркутской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, 6 февраля около 23:30 (18:30 мск), в нескольких километрах от поселка Листвянка произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Toyota Fielder, движущихся в попутном направлении. От удара последняя, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с микроавтобусом Peugeot", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Honda умерли на месте. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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РоссияИркутская область
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