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В Кузбассе турист погиб, катаясь на сноуборде на склоне горы

Инцидент произошел на склоне горы Северный Мустаг комплекса "Гора Зеленая" в поселке Шерегеш

ТАСС, 7 февраля. Турист погиб в Кемеровской области, катаясь на сноуборде на склоне горы Северный Мустаг комплекса "Гора Зеленая" в поселке Шерегеш. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

"Поступило сообщение, что на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса "Гора Зеленая" в пгт Шерегеш обнаружено тело 30-летнего жителя Московской области", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации ведомства, мужчина катался с другими туристами на сноубордах на необорудованном склоне горы. Турист врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Его друзья пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но мужчина умер до приезда спасателей.

Следственный комитет начал проверку.

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РоссияКемеровская область
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