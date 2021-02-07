Три человека погибли при пожаре в поселке Магаданской области

ТАСС, 7 февраля. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Стекольный в Магаданской области. Об этом сообщил в воскресенье региональный главк МЧС.

"Утром 7 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома по улице Зеленой в поселке Стекольный. На месте пожара обнаружены три человека без признаков жизни: мужчина 1959 года рождения, женщина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. На локализацию возгорания потребовалось пять минут. Прокуратура Магаданской области сообщила, что по факту гибели семьи организована проверка.