В Москве возбудили дело после избиения двух пассажиров у станции МЦК

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Инспектор службы транспортной безопасности в ходе драки около станции МЦК "Ростокино" на северо-востоке Москвы избил двух мужчин, пытавшихся проехать без билета. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в ночь на 6 февраля в полицию поступило сообщение о драке на проспекте Мира около станции МЦК "Ростокино". Прибывшие туда полицейские установили, что в вестибюле станции трое мужчин попытались пройти через турникет без билета, но были остановлены инспекторами службы транспортной безопасности.

"После они вышли на улицу, где словесный конфликт перерос в драку, в результате которой инспектор службы транспортной безопасности, головой ударил одного из пассажиров в голову, причинив ему, согласно справке, полученной из медицинского учреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Еще один мужчина, по предварительным данным, с вывихом руки, ушибом головы также обращался за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Полиция в отношении инспектора службы транспортной безопасности возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).