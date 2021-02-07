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Врио главы Дагестана взял на контроль расследование убийства экс-главы села

Причиной убийства Абакара Капланова мог стать земельный конфликт, сообщили в МВД по республике
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов Низами Гаджибалаев/ТАСС
Описание
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов
© Низами Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после убийства экс-главы села Новокули в отделе полиции, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

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"Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела", - сказал Гаджибалаев.

Как сообщали в СУ СК по региону, инцидент произошел накануне примерно в 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. Возбуждено дело, подозреваемые задержаны.

В МВД по республике сообщали, что инцидент произошел вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".

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