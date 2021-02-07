Источник: росгвардейцам, подозреваемым в убийстве экс-главы села в Дагестане, угрожали

ТАСС, 7 февраля. Сотрудники Росгвардии, подозреваемые в убийстве экс-главы села Новокули, получали от него угрозы и приехали в отдел полиции, чтобы написать на него заявление. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления. Но при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия", - сказал источник.

По его словам, бывший глава села Новокули подозревался в незаконных сделках с земельными участками. Ранее была проведена инвентаризация используемых земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства и иных целей в селении Новокули, которая выявила нарушения, материалы направили в правоохранительные органы и прокуратуру.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в убийстве жителя Дагестана в одном из отделов полиции подозреваются два сотрудника Росгвардии. По версии следствия, накануне вечером два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте.