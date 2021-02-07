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Пассажирский микроавтобус попал в ДТП В Краснодаре

В результате происшествия пострадали два человека

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус допустил столкновение с легковым автомобилем в Краснодаре, после чего врезался в дерево, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля марки Chevrolet: 43-летний местный житель, управляя маршрутным микроавтобусом, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди ехавшим автомобилем, после чего также допустил наезд на дерево. В результате ДТП по предварительным данным, в медицинское учреждение для оказания помощи доставлены две пассажирки микроавтобуса", - сообщили в пресс-службе.

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