Пассажирский микроавтобус попал в ДТП В Краснодаре

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Пассажирский микроавтобус допустил столкновение с легковым автомобилем в Краснодаре, после чего врезался в дерево, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля марки Chevrolet: 43-летний местный житель, управляя маршрутным микроавтобусом, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди ехавшим автомобилем, после чего также допустил наезд на дерево. В результате ДТП по предварительным данным, в медицинское учреждение для оказания помощи доставлены две пассажирки микроавтобуса", - сообщили в пресс-службе.